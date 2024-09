Cagliari come Paderno | 17enne accoltella il papà e poi minaccia la mamma col machete

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Dopo la strage diDugnano, un altro terribile caso di cronaca arriva da, dove unhato il padre. La polizia ha arrestato l’adolescente che, la scorsa notte in casa sua ha prima colpito il padre 40enne con un coltello alle spalle e ha poito lacon un. Il giovane è stato portato al carcere minorile di Quartucciu dopo la chiamata della donna alle forze dell’ordine, avvenuta in piena notte. L’aggressione alè avvenuta poco prima dell’una di notte. L’uomo, insospettito da alcuni rumori provenienti dall’esterno, è uscito di casa ed è stato colpito alle spalle, restando a terra sanguinante.Leggi anche: Bambino di 10 anni spara e uccide ex sindaco e sua figlia.