Trovato morto in casa l’anziano scomparso alla fiera

(Di martedì 3 settembre 2024) Bologna, 3 settembre 2024 – E’ statoinLuigi Melloni (da tutti conosciuto come Dorelli), 81 anni, noto a Pieve di Cento per la sua attività commerciale che conduceva nel settore dei formaggi. L’uomo erada domenica, mentre era in impegnato in un mercatino di beneficenza con la moglie. La triste notizia è stata comunicata sui social direttamente del Comune di Pieve di Cento: "Le ricerche avevano preso tutte le direzioni mettendo in campo tutte le forze possibili e, in seguito a successivi e ripetuti approfondimenti svolti sempre in stretto contatto con la famiglia, si è ritornati per l’ennesima volta a cercarlo nella sua abitazione, dove è statograzie ad unità specializzate in una situazione in cui era estremamente difficile individuarlo”. Tantissimi i messaggi di cordoglio.