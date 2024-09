Carmen Consoli la cantantessa compie 50 anni

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 3 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Cantautrice, polistrumentista ma per molti semplicemente “la”. E’che, reduce da un emozionante concerto a Campobasso, nel quale ha proposto i suoi brani ma ha anche omaggiato la cantautrice siciliana Rosa Balistreri e il “maestro” Franco Battiato, si appresta a festeggiare i suoi primi 50. Laè nata infatti il 4 settembre 1974 a Catania, città nella quale ha iniziato a esibirsi nei club a soli 13e da dove è partita alla volta di Roma per presentare alle case discografiche i suoi pezzi.Nel 1995 si presenta a “Sanremo Giovani” e l’anno dopo è sul palco del teatro Ariston con “Amore di plastica”, brano che ottiene un buon successo radiofonico ma non riesce a trainare più di tanto le vendite del suo primo album “Due parole”.