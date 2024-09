A che ora gareggia Tamberi? Orario e diretta tv Palio della Quercia Rovereto 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

Dopo il brutto risultato nella tappa di Diamond Leaguedi Roma, Gianmarcotorna are sulla pedana del salto in alto, e lo fa aldi, nella 60esima edizione del meeting. Insieme a lui ci saranno anche gli altri due azzurri Stefano Sottile, splendido quarto alle Olimpiadi di Parigi, e Manuel Lando. La gara prenderà il via alle ore 20.10, e il campione olimpico di Tokyo 2020 parte favorito data l'assenza dei grandi calibri come Kerr e Barshim. L'avversario più duro potrebbe infatti essere proprio Sottile, insieme al tedesco Tobias Potye.