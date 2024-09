Strage Paderno Dugnano figlio 17enne stermina l’intera famiglia | movente e notizie dell’ultima ora

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ladista facendo molto discutere l’opinione pubblica: un ragazzo, di soli 17 anni, hato la sua. Madre, padre eminore sono morti sotto i fendenti del primogenito, Riccardo C. L’interessato ha confessato praticamente subito di essere il responsabile dellafamiliare, consumatasi adove hanno trovato la morte Lorenzo, il secondogenito, Daniela Albano, la mamma, e Fabio C. il papà dell’assassino. Ecco le parole deluna volta messo in stato di fermo: «Mi sentivo un corpo estraneo nella mia. Ho pensato che uccidendoli tutti mi sarei liberato da questo disagio». A chiamare il 112 è stato proprio lui, Riccardo. Nella telefonata ha dichiarato che suo padre aveva dapprima ucciso sua madre e poi suo fratello minore. Per salvarsi, poi, ilaveva a sua volte ucciso il padre.