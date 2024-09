Smile 2 | in arrivo il nuovo trailer ecco il poster

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 2 settembre 2024) E’ inildi2, sequel del fortunato horror diretto da Parker Finn nel 2022. L’annuncio del lancio del(qui trovate invece il teaser) è arrivato attraverso i canali social ufficiali, ed è stato accompagnato dal rilascio del(lo trovate qui di seguito). Ricordiamo che2 sarà distribuito nelle sale italiane da Halloween 2024. It’s the last thing you’ll see. Newfor #2 debuts TOMORROW. #Movie pic.twitter.com/UWfRER5vgj—Movie (@Movie) September 2, 20242 e le note di produzione2 è stato scritto e diretto da Parker Finn, nel cast oltre a Naomi Scott spiccano i nomi di Rosemarie DeWitt, Kyle Gallner, Lukas Gage, Miles Gutierrez-Riley, Peter Jacobson, Raúl Castillo, Dylan Gelula e Ray Nicholson.