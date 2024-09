Seregno colpisce 17enne con un martello alla schiena per rapinarlo | Eh ogni tanto esagero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024)(Monza Brianza), 2 Settembre 2024 – In compagnia di un complice, che è riuscito a fuggire, ha colpito con unun diciassettenne per farsi consegnare il borsello. Ma è stato arrestato dai carabinieri. “Sono un tipo a posto, ma nel fine settimanaun po' con l'alcol e ho perso il controllo”, ha detto il rapinatore al giudice, che gli ha concesso gli arresti domiciliari. In manette è finito un venticinquenne di origine pakistana, che risiede a Desio con la famiglia, tutti in regola con il permesso di soggiorno e con un lavoro stabile. Il fatto è accaduto l'altra serastazione ferroviaria di. Il giovane pakistano si trovava insieme ad un amico coetaneo e connazionale. Con lui aveva alzato il gomito.