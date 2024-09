Paura in Italia maxi incendio scatena il panico

Leggi tutta la notizia su tvzap

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento di due grandi incendi divampati nei giorni scorsi in Friuli Venezia Giulia. I roghi sono scoppiati sul monte Cimadors e al Lisert a Monfalcone (Gorizia). Nel primo caso, durante la notte i vigili del fuoco di Udine hanno sorvegliato con droni i centri abitati di Paliuz e Borgo di Mezzo, in Friuli, per accertarsi che le fiamme non raggiungessero le abitazioni. A questi si aggiungono altri di minore intensità che hanno colpito la zona. ilSul Monte Cimadors il rogo è scoppiato a causa di un fulmine e da molti giorni interessa un'area di decine di ettari molto ripida, con alcune zone verticali.