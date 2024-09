Osimhen avrebbe chiesto al Napoli di abbassare la clausola a 75 milioni nel nuovo contratto Romano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 2 settembre 2024) Victorandrà in prestito al Galatasaray fino al 30 giugno 2025. Ma prima dovrà rinnovare ilcoldi un ulteriore anno, ovvero fino al 2027. Le visite mediche col club turco sono previste per domani.aldilaa 75L’esperto di calciomercato Fabrizioscrive che:vorrebbe che larescissoria deldiventi di 75invece di 130. Inoltre: Vuole anche unarescissoria per gennaio per lasciare definitivamente ilnel caso in cui i top club si rivolgano a lui per un trasferimento. Victorhas accepted to join Galatasaray on loan. Understand’s now asking for release clause atto become €75m instead of €130m also wants a break clause for January in case top clubs approach him over move. Final points being discussed.