La sfida del Blue Energy Stadium Il Como gioca l’Udinese segna | Brenner condanna i lariani

(Di lunedì 2 settembre 2024) di Enrico Levrini Un buonperde per 1-0 a Udine, dopo una partita condotta all’ attacco dagli uomini di Fabregas che hanno difettato solo nelle conclusioni, come in occasione del rigore sbagliato da Cutrone in pieno recupero.vince grazie all’unico tiro in porta del primo tempo, scagliato da. Kempf, arrivato da tre giorni, viene schierato al centro della difesa con Dossena, mentre a centrocampo parte l’ex Real Perrone. Nelle prime fasi di gioco, ci sono alcune sortite con relativi cross di Iovine e Strefezza senza esito, mentresi accontenta degli affondi di Ehizibue. Il primo vero pericolo al 17’, sempre Iovine a destra fugge e mette in mezzo una palla che Okoye riesce solo a deviare, sfera su piedi di Da Cunha che, scoordinato, colpisce male. Bella discesa di Moreno al 31’ sulla sinistra, pallone invitante per Cutrone che di testa manda a lato.