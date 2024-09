Ilaria Margutti autrice del Palio 2024 presentato ieri il drappo ricamato dedicato a Puccini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Arezzo, 2 settembre– CasermArcheologica impegnata per ildella Balestra. La Presidente dell’Associazione, l’artista e insegnanteha realizzato ildelufficialmente l’1 Settembre,a Giacomoha realizzato l’opera a ricamo, linguaggio espressivo che caratterizza la sua ricerca artistica,a Madama Butterfly, donna che ha rinunciato alla sua famiglia e alla sua cultura per rimanere devota ad un amore non corrisposto, fino alla morte.sembra voler riscrivere il finale della storia della Madama Butterfly, ne fa una donna libera, disobbediente e indipendente che appare con i capelli sciolti e non raccolti come da tradizione.