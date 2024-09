Silvano Ceccherini il Jean Genet italiano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Un altro recupero importante, avvenuto nel 2014 per merito di Elliot, è il romanzo La traduzione di. Uscito per la prima volta nel ’63 per Feltrinelli, e poi per Garzanti nel ’77, si era perso nel nulla. Lo lessi tanti anni fa su suggerimento di qualcuno. È così che a volte si scoprono i libri: "Conosci questo romanzo? È bellissimo, te lo consiglio". E così mi trovai davanti a questa sorpresa letteraria., classe 1915, soprannominato il “”, quarta elementare, scaricatore di porto, anarchico, legionario, bandito, catturato e condannato a diciotto anni di reclusione. La traduzione è il suo esordio letterario, ma la traduzione non riguarda la trasposizione di un testo da una lingua all’altra, ma il trasferimento di un detenuto da un carcere a un altro.