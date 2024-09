Pensi di andare lontano se non rispondi? Con lui nessuno vi voterà Elettori Pd contro Schlein per i tentennamenti su Renzi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) “Ti pregolascialo dov’è, non ha già fatto male alla sinistra?”. “Per favore non alleanze con, sarebbe una débâcle. Molti tra cui io non voterebbero Pd“. “Non si può rispondere in modo così evasivo alla chiara e semplice domanda su. Credo ti sia evidente che la base non lo vuole”. “è nefasto“. “E cosi ci stiamo ancora consegnando a? Ha ragione Bettini, sia suche sulla questione della pace“. Sono rimasti decisamente delusi gliPd che sabato sera speravano in un chiarimento da parte di Ellysul nodo del possibile ingresso nel “campo largo” del centrosinistra di Matteo, ipotesi sonoramente bocciata poche ore prima dal leader M5s Giuseppe Conte e dal dem Goffredo Bettini. Così sui social della segretaria si sono moltiplicati i commenti di sostenitori delusi.