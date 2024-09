Louis Vuitton Cup 2024 a che ora gareggia Luna Rossa oggi domenica 1 settembre | orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Alle 15:22 di1°sfiderà Alinghi in occasione della terza regata giornaliera inCup, torneo di selezione del challenger che sfiderà New Zealand nel match di America’s Cup. Il team italiano punta a confermare quanto di buono fatto vedere ieri, quando Bruni e compagni hanno rifilato prima 24” ad American Magic e poi un minuto e 24 ad Ineos Britannia. Battuti gli avversari più pericolosi,– che è prima in classifica con tre vittorie e zero sconfitte (il ko con New Zealand non si conta perché i Kiwi sono fuori classifica) – si concentra su Alinghi, che fin qui è il team che ha mostrato più difficoltà di navigazione in condizione di vento leggero. Per gli svizzeri tre sconfitte su tre, ma anche tanta voglia di reagire.