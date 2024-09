Bayesian il marinaio | Ho svegliato il comandante siamo stati sbalzati in mare

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 1 settembre 2024) Emergono alcun particolari inediti sul naufragio ancora tutto da ricostruire del veliero, colato a picco in pochi minuti prima delle 5 del mattino del 19 agosto davanti a Porticello (Palermo). Nel naufragio sono morte 7 persone mentre altre 15 sono sopravvissute. Fra le vittime il ‘Bill Gates britannico’, Mike Lynch, e il presidente della banca d’affari internazionale Morgan Stanley, Jonathan Bloomer.  A dare la sua versione dei fatti è stato nei giorni scorsi Matthew Griffiths, 22 anni, ilche quella notte era di guardia in plancia sulla grande nave a vela. “Hoil(James Cutfield, ndr) quando il vento era a 20 nodi” ha raccontato ilagli investigatori. “Lui ha dato ordine di svegliare tutti gli altri. Io poi ho messo via i cuscini e le piante, chiuso le vetrate del salotto a prua e alcuni boccaporti“.