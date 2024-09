Alma Panichi si smarca | Rispettate tutte le regole

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Tiene ancora banco il casoJuventus - Jesina, che si discuterà martedì prossimo davanti al Tribunale territoriale per decidere sulla regolarità o meno dell’iscrizione dei fanesi in Eccellenza, con la Jesina pronta a prendere il loro posto in caso di esclusione. Rispetto al dibattito che si è scatenato in questi ultimi giorni, la società granata del presidente Salvatore Guida ha tenuto un profilo molto basso, limitandosi a scrivere sui social network che venerdì sera "ha provveduto al deposito della propria memoria conclusiva, in relazione al ricorso proposto dalla Jesina, che verrà discusso il giorno 03/09/2024. L’Juventus Fano 1906 – aggiunge la nota – ha scelto di non contribuire al caos mediatico degli ultimi giorni, consapevoli e rispettosi del principio che le proprie ragioni vadano discusse nelle sedi preposte.