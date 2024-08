Tutela degli animali progetti per 60mila euro | Aiuteremo le molte associazioni del settore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Il Comune sostiene i soggetti no profit che durante il 2024 hanno portato avanti attività diin città condi contributi. "Nella nostra città sono numerose lesenza scopo di lucro che hanno a cuore gli, se ne prendono cura e che rappresentano anche un supporto fondamentale e prezioso anche per enti e istituzioni – ha spiegato l’assessora all’Ambiente e Verde di Palazzo Marino Elena Grandi –. Continua così il nostro impegno per sostenere e valorizzare il lavoro e la passione di operatori, esperti, volontarie e volontari". Il bando per l’assegnazione dei contributi sarà pubblicato in autunno sul sito del Comune di Milano nei prossimi giorni. La graduatoria sarà redatta in base ai servizi offerti, si legge in una nota del Comune.