Tragedia nel fiume turista italiana si tuffa e non riemerge

(Di sabato 31 agosto 2024) Colle Val d’Elsa (Siena) – Una tragica fatalità si è consumata nel pomeriggio di oggi nel parco fluviale del Diborrato, in località San Marziale a Colle Val d’Elsa. Unadi 31 anni si èta nele, purtroppo, non è più riemersa. Il corpo senza vita della giovane è stato rinvenuto e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Nello stesso contesto, un’altra donna di 30 anni è stata tratta in salvo dopo aver manifestato difficoltà in acqua. Questa seconda persona, soccorsa tempestivamente, è stata consegnata ai sanitari e non sarebbe in pericolo di vita. Intervento delle forze dell’ordine e cordoglio della comunità Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale di Colle Val d’Elsa, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto, insieme alla Misericordia di Colle Val d’Elsa.