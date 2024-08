Rissa durante la partita di calcio a 5 | 15 denunciati e divieto di accesso agli eventi sportivi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 31 agosto 2024) L'Aquila - Quindici persone sono state denunciate peraggravata e altrettante hanno ricevuto ildi partecipare a, a seguito degli episodi di violenza avvenuti il 27 aprile scorso nel palasport "Serafini" dell'Incoronata. Gli scontri si sono verificatiladegli ottavi di finale dei play-off del campionato di Serie B dia 5, che vedeva contrapposti il Futsal Sulmona e il Terzigno. I disordini sono scoppiati quando, sul risultato di 4 a 0 in favore del Sulmona, circa trenta tifosi campani hanno scavalcato il parapetto del settore pubblico e sono scesi in campo. La situazione è degenerata rapidamente, con i tifosi che hanno iniziato a lanciare sedie contro avversari e sostenitori della squadra locale. La polizia e i carabinieri, intervenuti prontamente, hanno faticato non poco a ristabilire l’ordine.