Napoli crolla il solaio di un’abitazione nel rione Forcella per una fuga di gas | tre feriti

(Di sabato 31 agosto 2024) Sono tre le persone rimaste ferite aa causa del crollo deldiin Vico Pace, nel. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e diverse volanti della polizia di Stato. Stando alle prime ricostruzioni, il cedimento sarebbe riconducibile all’esplosione di una bombola o a unadi gas. A quanto si è appreso, nessuna della tre persone ferite, estratte vive dalla macerie e trasportate in ospedale, sarebbero in gravi condizioni. Nel frattempo sono in corso le verifiche sullo stabile per capire se l’esplosione ha causato danni che potrebbero imporre lo sgombero del fabbricato.