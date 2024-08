MotoGP pagelle gara sprint GP Aragon | Marquez torna a sognare incubo Bagnaia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Ledelladel Gran Premio di, vinta da Marc. Seconda posizione poi per Jorge Martin, mentre conclude terzo Pedro Acosta. Buone prestazioni anche da parte di Enea Bastianini e Fabio Quartararo, mentre si tratta di una giornata da dimenticare per Francesco: 10Â Marcsul primo gradino dopo anni di digiuno. Il pilota spagnolo della Gresini scatta dalla pole e fa tutto nel migliore dei modi, prendendo fin da subito il largo rispetto ai propri avversari e correndo unain solitaria, tanto da tagliare il traguardo con circa quattro secondi di vantaggio su Jorge Martin. Ora, lo spagnolo pluricampione del mondo, sogna in grande per domani. MARTIN: 9.5Â Jorge Martin termina la propriasul secondo gradino del podio, alle spalle solo di Marc