MotoGp Aragon Marc Marquez spadroneggia nella Sprint Martin secondo Bagnaia pasticcia | L’ordine d’arrivo e la nuova classifica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024)ade vince larace della. Il pilota spagnolo della Ducati del team Gresini ha chiuso davanti a Jorgesu Ducati Pramac: partito dalla prima casella, la sua leadership non è mai stata in discussione eè arrivato ad avere anche oltre tre secondi di vantaggio. Terzo posto, a completare una tripletta tutta spagnola, Pedro Acosta su Ktm. Solo nono Pecco, protagonista di unata: a causa dello sporco in pista, è partito mettendosi di traverso. Dopo un accenno di rimonta, un lungo in curva 5 gli ha fatto perdere altre posizioni. Da quel momento il pilota italiano della Ducati ufficiale non è più riuscito a trovare il ritmo. La prestazione negativa gli costa la testa delladel Mondiale: Jorgeeffettua l’ennesimo controsorpasso e torna in testa con 279 punti.