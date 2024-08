Miss Toscana sono cinque le pratesi che sognano la corona Ecco chi sono e i loro sogni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Prato, 31 agosto 2024 –ragazzeper ladiche permette di approdare aItalia. Domani, domenica 1° settembre, se la giocano e saranno in 26 sul palco di Castelfiorentino.giovani con storie diverse. Veronica Gabuzzini, volontaria della Pubblica Assistenza Prato Sud, è sicuramente la più nota a livello mediatico perché quattro anni fa fu protagonista di un botta e risposta con l’allora sindaco di Prato Matteo Biffoni ai tempi del Covid. Quel “Veronichina”, così la chiamò Biffoni in un video-messaggio, in risposta ad una sua domanda: era il 2020 e lei sedicenne, voleva uscire di sera in centro con le amiche ai tempi del lockdown. Una domanda e una risposta ironica che fecero il giro dei social e dopo la studentessa e il sindaco si incontrarono per un saluto.