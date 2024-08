Max Gazzè sul palco del concerto della Liberazione di Sesto Fiorentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Firenze, 31 agosto 2024 - Tutto pronto per Max, domenica primo settembre in piazza Vittorio Veneto per ilpresenterà il nuovo progetto “Musicae Loci”, la serata è a ingresso libero. Con Maxsalirà sull’Orchestra Popolare del Saltarello, per un live che intreccerà i brani più noti dell’artista con ritmi e atmosfere delle orchestre popolari e delle tradizioni: una commistione di suoni che ridisegnerà, con nuove sfumature, i brani del cantautore. Ottoni e percussioni, tamburelli, organetti, violini e chitarre battenti si fonderanno con le sonorità di