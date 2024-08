Ma è vero che chiude la psichiatria alla Gruccia?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Arezzo, 31 agosto 2024 – Il Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini ha ricevuto questa lettera da un cittadino di Montevarchi in cui si percepisce il dolore e il disagio che i pazienti psichiatrici e le loro famiglie sono costretti a sopportare ogni giorno, ma soprattutto il Sindaco esprime profonda preoccupazione per la denuncia di una cronica mancanza di risorse in sanità che, come una mannaia, colpisce in particolare l’Ospedale delladove sembra addirittura che ci sia l’imminente chiusura del reparto diDi seguito il testo della lettera: “Buongiorno Sindaco, mi permetto di disturbarla per un problema che mi sta molto a cuore. Purtroppo ho un familiare che ha problemi psichiatrici da molti decenni, riconosciuto invalido al 100%.