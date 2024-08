LIVE F1 GP Monza 2024 in DIRETTA | tra poco le FP3 la Ferrari lavora in ottica qualifiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.17 Su 73 GP disputati a– in 25 occasioni (34,2%) il vincitore è partito dalla pole position. – in 39 occasioni (53,4%) il vincitore è partito dalla prima fila. – Il pilota peggio qualificato ad aver vinto il Gran Premio del Belgio è Peter Gethin, che nel 1971 si impose partendo per 11°. Anche l’era turbo-ibrida ha un vincitore scattato da lontano. Pierre Gasly, il quale nel 2020 primeggiò dalla 10ma casella della griglia. 12.14 Pilota con più pole position: Lewis HAMILTON (7). L’inglese è partito davanti a tutti nel 2009, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2020. Il filotto di quattro pole consecutive è un record condiviso con Ayrton Senna, a sua volta partito dalla casella privilegiata per quatto edizioni di fila (1988-1991) 12.11 Prima di entrare nel vivo della FP2, facciamo un po’ di storia del GP d’Italia.