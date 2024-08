Lavoro gli statali si ammalano più dei privati ma guariscono prima | Calabria prima per assenze

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 31 agosto 2024) I lavoratori del settore pubblico in Italia si mettono in malattia più frequentemente, ma ci rimangono per periodi più brevi. Questa tendenza, ormai consolidata, trova ulteriore conferma nell’analisi delle statistiche sugli ultimi 7 anni relative alleper malattia realizzata dall’ufficio studi della Cgia di Mestre, basata sui dati forniti dall’Inps. Secondo le statistiche del primo trimestre dell’anno, la differenza nell’incidenza delleè di quasi dieci punti percentuali: tra gennaio e marzo, il 33% dei dipendenti pubblici ha preso almeno un giorno di malattia, contro il 22% nel settore privato; nel secondo trimestre, il divario si riduce leggermente, con il tasso diche scende al 26% nel pubblico e al 18% nel privato.