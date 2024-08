La rosa della vendetta anticipazioni dell’ 8 settembre

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di sabato 31 agosto 2024) LaDopo la sospensioneserie turca Segreti di famiglia da parte di Mediaset, che andava in onda la domenica in prima serata, il palinsesto è stato rinnovato con una nuova serie turca: La. Questa serie ha come protagonista Murat Unalmis, già noto al pubblico. Sarà interessante vedere come si evolveranno le vicende dei nostri personaggi preferiti. Gli episodi sono disponibili anche su Mediaset Infinity. LaDeva rifiuta l’offerta di denaro di Gulcemal e gli ordina di trovare, entro tre giorni, prove concrete del suo presunto ruolo come spia di Zafer. Gulcemal chiede quindi a Yelda di fornirgli il filmato che mostra l’arrivo di Deva a casa di Zafer.