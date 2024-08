Il Pagellone del Calciomercato | Juventus regina il Milan strappa la sufficienza Inter 65 e Napoli a un passo dal 9|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 31 agosto 2024) 2024-08-31 00:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di.com:Rivoluzione. Non c’è altra definizione. Allasi è voltato pagina e dopo un primo anno in ‘standby’, Cristiano Giuntoli è entrato in azione per scrivere la SUA storia. Fuori Allegri e dentro Thiago Motta, il miglior tecnico della passata stagione. Fuori tutta la NextGen e alcune figure diventate ‘pesi morti’, e dentro volti nuovi, a stravolgere completamente un ambiente che aveva bisogno di aria fresca. La Juve ha incassato quasi 100 milioni dai vari Soulé, Huijsen, Iling Junior, Kean, Chiesa, De W, Barrenechea e Kaio Jorge, ma ne ha spesi poco più del doppio per Koopmeiners, Douglas Luiz, Thuram, Cabal, Nico Gonzalez, Conceicao, Di Gregorio e Kalulu.