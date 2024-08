Il Camaiore scaccia la scaramanzia | Sarà tosta ma siamo pronti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Tanti i nuovi acquisti di rilievo e tante le ambizioni della proprietà per l’imminente stagione di Eccellenza. Il, che si è presentato ai tifosi in piazza l’altra sera, inizia la nuova annata 2024/2025 con tanta voglia di puntare in alto e togliersi delle belle soddisfazioni. Rispetto alla scorsa stagione sono usciti tre giocatori cardine, uno per reparto, come D’Alessandro, Biagini e Geraci (due saliti in Serie D alla Fezzanese ed uno sceso in Promozione al Pietrasanta). Però la campagna acquisti fatta da Michele Pardini ha portato in bluamaranto pezzi da 90: Zavatto in difesa, Granaiola e il jolly Cornacchia in mezzo al campo, Bacci sulla fascia e Nardi e bomber Chiaramonti in attacco.