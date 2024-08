Calendario Milan Champions League 2024 2025 | date e orari di tutte le otto partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Tutto pronto per la nuova avventura indel. La squadra di Paulo Fonseca è tra le cinque società italiane a prendere parte alla competizione più importante del calcio europeo, che da quest’anno debutterà con il nuovo format. Buon sorteggio per i rossoneri che sfideranno Liverpool in casa, Real Madrid in trasferta, Club Brugge in casa, Leverkusen in trasferta, Stella Rossa in casa, Dinamo Zagabria in trasferta, Girona in casa, Slovan Bratislava in trasferta.