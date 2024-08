Tennistavolo vanno alla Cina i primi due titoli del doppio femminile alle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Sono andati entrambi a coppie cinesi idueneldi Parigi 2024: si sono conclusi i tornei diWD14 e WD5, e non sono arrivate medaglie per l’Italia, dato che ieri erano state eliminate ai quarti le azzurre Michela Brunelli / Giada Rossi nel WD5. NelWD 14 l’oro è andatocinesi Huang Wenjuan / Jin Yucheng, che hanno regolato nell’ultimo atto le tedesche Stephanie Grebe / Juliane Wolf, sconfitte per 3-1 (11-4, 9-11, 11-8, 11-8), mentre le medaglie di bronzo sono state conquistate dbritanniche Felicity Pickard / Bly Twomey, battute in semifinale dcinesi per 3-1 (6-11, 11-6, 11-3, 11-6) e dnorvegesi Aida Husic Dahlen / Merethe Tveiten, piegate dteutoniche nel penultimo atto per 3-2 (11-5, 7-11, 6-11, 11-9, 11-5).