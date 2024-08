Osimhen va in Arabia accordo l’Al-Ahli | al Napoli 80 milioni più bonus Contratto faraonico per l’attaccante nigeriano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 – Victorlasciae va inSaudita. È fatta per il trasferimento delal. Quattro anni dia circa 40a stagione. Prevista nelanche una clausola rescissoria. Al, che come sostituto ha già ingaggiato Romelu Lukaku, 80più, ma nelle prossime ore (sono previste le firme) trapeleranno ulteriori dettagli. Nella notte si è rifatto sotto il Chelsea, ma con cifre di salario proposte più basse rispetto all’attuale stipendio. Si chiude così la telenovela sul futuro di: arrivato in Italia nel 2020 dal Lilla,con la maglia azzurra ha segnato 76 gol in 133 presenze, conquistando lo scudetto nel 2023 con Luciano Spalletti in panchina.