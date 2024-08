One to One | John e Yoko il teaser trailer del documentario svela alcuni filmati inediti di John Lennon

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 30 agosto 2024) È stato diffuso il primodi One to One:, ilprodotto da Brad Pitt e presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. L'eredità diOno durante i 18 mesi trascorsi negli Stati Uniti al Greenwich Village viene immortalata nel nuovoOne to One:and. Il film, diretto da Kevin Macdonald, è ambientato nella New York del 1971 e del 1972, mentresi prepara per il suo concerto di beneficenza One to One per i bambini con bisogni speciali. L'iconico spettacolo, che ebbe luogo il 30 agosto 1972, fu l'unico concerto completo ditra l'ultima esibizione dei Beatles nel 1966 e la sua morte nel 1980. One to One vanta video casalinghigirati