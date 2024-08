Notti insonni alle Caldine è polemica | Gare tra scooter e caos ora basta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) E’ una delle tante proteste che arrivano da, dove pare che riportare un po’ di disciplina per il quieto vivere sia impossibile. Tutto grazie a moto e motorini rumorosi, che sgassano soprattutto la notte, arrecando disturbo ai residenti. "Con il caldo e le finestre aperte è impossibile dormire; – lamentano alcuni abitanti- Intendiamoci, nessuno ce l’ha con i ragazzi che hanno il diritto di ritrovarsi in piazza e stare insieme, divertendosi. Però si deve capire che dopo una certa ora è chiasso gratuito e molesto". Assembramenti di giovani più o meno scalmanati vengono segnalati in varie zone. Le aree preferite di ritrovo sono piazza MezzadriMimmole e l’area della chiesa, aVecchie. Ma anche via delle Libertà e i giardinetti sono meta di bivacchi e "" fra centauri fino a notte fonda. "due o le tre di notte abbiamo il diritto di dormine.