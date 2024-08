Nick Cave Wild God | il ritorno alla luce di un genio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 30 agosto 2024) Risorgere, ritrovare se stessi, rimettere insieme tutti i pezzi del puzzle che le tragedie della vita (la morte di due figli nell'arco di sette anni) avevano smembrato inesorabilmente. È quello che ha fattonelle canzoni diGod, un album che spazza via la malinconia e la disperazione degli ultimi anni, ungioia,musica che dà piacere anche perché pervasa da una visione estatica e ottimistica che sembrava persa per sempre. Un atto d'amore nel puro senso della parola, mistico e avvolgente. Tutto questo per dire cheGod è un album bellissimo, attraversato da quell'intensità unica e speciale che nasce quandoentra in studio con i Bad Seeds (ci sono anche Colin Greenwood dei Radiohead al basso e un'ensemble straordinario di voci femminili).