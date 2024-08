Juve Chiesa e il messaggio di addio | Mai ricevuta offerta di rinnovo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 30 agosto 2024) (Adnkronos) – Lantus non ha proposto un nuovo contratto e Federiconon ha chiesto un aumento. E’ la versione che l’attaccante, ceduto dallaal Liverpool, propone oggi dal suo profilo Instagram nelcon cui chiude l’avventura torinese durata 4 anni. “È giunto il momento di concludere questo percorso insieme a voi, tifosi bianconeri. Vorrei dedicare qualche parola per ringraziarvi del grande affetto che mi avete sempre dimostrato, affetto che porterò per sempre nel cuore”, scrive. “Con voi e con lantus sono cresciuto, sia come uomo che come calciatore. Mi avete sostenuto nei momenti belli e in quelli difficili, e per questo vi sarò sempre grato. In questi quattro anni ho avuto l’opportunità di lavorare con giocatori, staff e allenatori di altissimo livello.