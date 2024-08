Inter-Atalanta affaticamenti muscolari per Bastoni e Calhanoglu | il bollettino medico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Alessandroe Hakansono stati sostituiti nel secondo tempo a causa di due. Per il difensore italiano, convocato dalla Nazionale di Luciano Spalletti per le gare di Nations League, si tratta di un affaticamento al soleo della gamba destra. ?Per il centrocampista turco affaticamento ai rotatori dell’anca sinistra. Bisognerà capire se entrambi i giocatori andranno nelle rispettive Nazionali o se rimarranno ad Appiano Gentile per recuperare.per: ilSportFace.