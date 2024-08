Il team principal Vasseur lancia la carica prima del Gp | Vi faremo saltare di gioia Tifosi abbiamo bisogno di voi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) "Ci proveremo, ma la pista di Monza non è la più adatta a testare gli aggiornamenti cheintrodotto". Il momento più atteso per idella Rossa sotto il sole cocente della Fan Zone arriva con ilFerrari Fred(foto). Che condivide il ricordo del suo primo Gran premio d’Italia da uomo del Cavallino, "il grido dial sabato per la pole position di Carlos e la festa sotto al podio la domenica". "L’obiettivo, mio, dei piloti e di tutta la Scuderia, della squadra che scende in pista e delle centinaia di persone operative da Maranello, è tornare a fardi". "Ci siamo preparati con la massima scrupolosità per questi aggiornamenti che speriamo ci possano far fare un altro passo avanti in termini di competitività – auspica –. Ci serve il supporto di tutti i nostri sostenitori, noi ci metteremo anima e cuore".