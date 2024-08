Clara è il nuovo volto di Yamamay

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 30 agosto 2024) Da Sanremo a Venezia, dove ha avuto l’onore di aprire la 81esima edizione della Mostra del Cinema,Soccini è stata scelta come ambassador died è stata chiamata a interpretarne la collezione per l’Autunno 2024. La cantautrice e attrice italiana, apprezzata per la sua «sensualità semplice e naturale» — come dichiarato da Gianluigi Cimmino, CEO di— è stata immortalata di Giampaolo Sgura in alcuni capi della nuova collezione, pensata come omaggio alla haute couture degli anni Novanta. Intimate Conversation, questo il titolo della campagna pubblicitaria, propone unconcetto di seduzione, attraverso capi glamour e versatili. «La mia prima collaborazione conrisale a qualche anno fa, durante i miei primi anni come modella, quando iniziavo a pubblicare le mie prime canzoni che all’epoca chiamavo “sfoghi”.