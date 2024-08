Cinque buoni motivi più due per visitare Piacenza

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 30 agosto 2024) A meno di un’ora da Milano e a due da Bologna,non è solo la città della nebbia ma la porta d’ingresso alle suevalli: Val Tidone, Val Luretta, Val Trebbia, Val Nure e Val d’Arda. I colli che la incorniciano sono rinomati per la loro bellezza, ma anche per essere i luoghi dove prendono forma gli ingredienti alla base della cucina tipica e i famosi vini dei Colli Piacentini. Prima di lasciarsi alle spalle la pianura, vale dunque la pena fare una tappa in città, dove non mancano le attrazioni culturali come la Galleria Ricci Oddi che ospita una collezione di arte moderna, il museo di Palazzo Farnese in cui si ricostruisce la storia di una delle famiglie che ha segnato il destino della città, e il nuovo Centro di arte contemporanea Xnl. Le vie del centro sono popolate più da biciclette che da macchine e le distanze contenute permettono di muoversi agilmente a piedi.