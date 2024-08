Basket | Umana Reyer Venezia c’è un nuovo capitano in città

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un grande onore da rispettare e proteggere prima dell’inizio di questa nuova annata di LegaA. Uninizio, quindi, perche ha eletto Amedeo Tessitori comedella squadra veneta in vista delle stagioni che verranno. I lagunari, formazione che punta a piazzarsi alle spalle delle due compagini più forti e blasonate della nostra pallacanestro, hanno ufficializzato la scelta regalando i gradi più importanti in campo a uno dei simboli del rosterno. Amedeo Tessitori,di: “Un onore, ringrazio la società” (Credit foto – Today)“Iodel club? È un onore, ringrazio società, allenatore e compagni per la fiducia. Da parte mia cercherò di dare del mio meglio creando un ottimo spogliatoio.