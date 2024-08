America’s Cup danni importanti per New Zealand Non sappiamo quando torneremo a gareggiare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Team Newsi lecca le ferite dopo il bruttissimo incidente occorso alla propria barca nella giornata di ieri,un guasto alla gru ha avuto un cedimento durante le operazioni di alaggio dello scafo. La ribattezzata Taihoro si trovava in perpendicolare sull’invaso e la struttura ha parzialmente attutito l’impatto, ma la stessa struttura che regge la sella dell’invaso anteriore si è sensibilmente aperta e l’AC75 ha toccato terra con i foil. Lo shore team si è messo immediatamente al lavoro per valutare l’entità deie per iniziare a riparare la barca, anche perché i sodalizi che partecipano allaCup hanno a disposizione soltanto un mezzo: non c’è possibilità di affidarsi a una riserva, dunque occorre necessariamente risolvere le criticità se si vuole tornare in acqua.