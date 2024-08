Paralimpiadi 2024 Bebe Vio Grandis tra gli ultimi tedofori della cerimonia d’apertura

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 agosto 2024) Parigi – Una suggestiva ed emozionante, nella serata di ieri a Place de la Concorde a Parigi, ha accolto migliaia di persone e di atleti per dare inizio alledi Parigi. Felici gli Azzurri guidati da Luca Mazzone, ciclismo su pista, e Ambra Sabatini, atletica, hanno portato il Tricolore davanti a un orgoglioso e applaudente presidenteRepubblica Sergio Mattarella. E neglidel grande evento, prima che il braciere fosse acceso, c'è stata anche una sorridente e carichissimaVio. Quest'ultima ha ceduto poi la Fiaccola all'americana Oskana Masters. Foto Alegni-Bizzi-Ferraro-PaviaGomez/CIP – ComitatoItalianoParalimpico