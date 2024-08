Omaggio a Morricone Note da film alla Rocca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Questa sera alle 21di Ravaldino la serata sarà tutta dedicata all’indimenticabile musica di Ennioin uno spettacolo a cura della Fondazione Angelo Masini. Ospite della serata Alessandro De Rosa, compositore e scrittore, coautore insieme ad Enniodi ‘Inseguendo quel suono’, autobiografia ufficiale del grande maestro romano strutturata in forma di conversazioni, dastesso definito il più significativo e autentico libro che lo riguarda. Si tratta di una sorta di lungo dialogo, approfondito e ricco di informazioni, aneddoti e riflessioni, utile per capire quali storie e quali pensieri abbiano ispirato l’autore di colonne sonore indimenticabili, come ad esempio quelle composte per idi Sergio Leone, diventate un po’ il simbolo di tutto il suo ricchissimo e variegato lavoro.