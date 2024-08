Niente palline girone unico playoff | i sorteggi delle italiane come hanno ribaltato la Champions

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) La chiamano “superLeague” ma in realtà la Uefa, proprietaria della competizione, non le ha dato un nuovo nome. Si chiamerà ancoraLeague, anche perché la parola “super” si avvicina troppo alla competitor-ombra Superlega, il cui tentativo di nascita ha in qualche modo indotto la Uefa alla modifica del formato della sua competizione principale che qui andremo a spiegare. L'obiettivo è renderla più avvincente, equilibrata e appetibile per televisioni e sponsor, quindi capace di distribuire più denaro ai club partecipanti. Premesso che il nuovo formato è più difficile a dirsi che a farsi, partiamo da ciò che non cambia: dagli ottavi di finale in poi rimane tutto invariato, andata e ritorno fino alla finale secca. E ok. È la fase a gironi che è diversa.