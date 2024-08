Libri da leggere settembre 2024 | le novità in uscita

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 29 agosto 2024)in arrivo per voi amici lettori. Il mese diè ricco di titoli e autori per tutti i gusti letterari. Molto interessante, “Scisma” di Ilaria Palomba, innelle librerie italiane a partire dal 1°. L’autrice racconta le sue emozioni e sensazioni, durante la lunga degenza nell’unità spinale del CTO di Garbatella dal 25 maggio al 28 ottobre 2022. Una degenza che ha combattuto scrivendo questa sorta di diario poetico, nel quale racconta la disabilità fisica e mentale, il rifiuto di vivere e il ritorno alla fede in Dio e soprattutto nella vita. Per chi predilige i thriller psicologici avvolti dal mistero, vi segnalo l’dal 3“Non mentire” di Freida McFadden. È la storia di una coppia formata da Tricia e Ethan, alla ricerca della casa dei loro sogni. Fin qui nulla di strano.