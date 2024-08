Festival Cinema di Venezia | i look delle star sul red carpet inaugurale

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di giovedì 29 agosto 2024) Life&People.it Quando il Lido disi trasforma in un palcoscenico internazionale, ogni dettaglio contribuisce a creare un mosaico di arte, cultura e bellezza. L’ottantunesima edizione della Mostra deldi ha aperto i battenti con un redcapace di incantare e affascinare, confermando l’evento come uno degli appuntamenti più attesi e raffinati dell’anno; la moda diventa linguaggio universale aldel, lesfilano in un tripudio di eleganza, sfoggiando idella prima seratacaratterizzati da tagli impeccabili e tocchi di audace originalità . Protagonisti non sono solo i volti noti del grande schermo, ma anche le maison che hanno saputo interpretare l’allurena attraverso creazioni che raccontano storie di lusso e creatività .