F1 Lando Norris | Curiosi di sapere se saremo forti anche a Monza Il Mondiale? Ancora aperto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024)appare molto concentrato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento deldi Formula Uno 2024. Il portacolori del team McLaren, fresco dominatore della gara di Zandvoort, vuole dare la sensazione di avere tutto sotto controllo ma, soprattutto, di non farsi facili illusioni. I 70 punti di differenza in classifica generale nei confronti di Max Verstappen lascianotutti i favori del pronostico al portacolori del team Red Bull,se l’inglese sa di avere tra le mani una monoposto in ottima forma. Anzi, in questo momento, è la più veloce del lotto. Le sue parole nel corso della conferenza stampa: “Sinceramente non ho fatto niente di clamoroso.