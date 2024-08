Estra Anumba e il dopo Wheatle | Mi manda Carl voglio vincere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) A prima vista Michealnon dà l’impressione di essere un ragazzo timido, come si definisce, ma dietro a quel fisico imponente e quelle treccine che incorniciano il volto si vede la faccia di un ragazzo sempre sorridente che emana positività. Nato a Reggio Emilia,aver fatto la trafila nelle giovanili della Pallacanestro Reggiana, si è trasferito prima in Inghilterra e poi in America.è tornato in Italia coronando quello che era un suo sogno. "È sempre stato un obiettivo quello di giocare in Italia – dice– anche perché da piccolo guardavo Reggio Emilia e l’ambiente era un po’ caldo poi la mia famiglia è andata in Inghilterra e per me è stato uno shock, poi è continuato il mio percorso negli Stati Uniti.